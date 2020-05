Juventus, Rabiot torna e fa l'offeso: presto un faccia a faccia con i dirigenti

Adrien Rabiot da ieri è tornato a Torino, solo dopo aver utilizzato i social per polemizzare con chi lo accusava di tardare il rientro per protestare contro il taglio degli stipendi. Un atteggiamento che ai dirigenti non è piaciuto, soprattutto perché in molti, vista la stagione con un rendimento non al top, si aspettavano di vederlo per primo dalle parti della Continassa e non per ultimo. Presto verrà convocato per un faccia a faccia, dove sarà chiamato a spiegare il ritardo e dove si inierà a parlare anche di futuro. A riportarlo è Tuttosport.