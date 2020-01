© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adrien Rabiot non lascerà la Juventus, nonostante le difficoltà a inserirsi nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri potrebbero prendere in considerazione l'idea di cedere il francese solo davanti a un'offerta irrinunciabile. Il giocatore piace all'Everton ma serve per il centrocampo della Juve, almeno fino a fine stagione, per poi tirare le somme. Classe 1995, Rabiot ha fin qui giocato 13 partite fra campionato e Champions League.