Juventus, Raiola a gennaio può restituire Pogba

© foto di Imago/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola scrive del 2018 di Mino Raiola, agente di numerosi campioni che però nell'ultima estate non è riuscito a muovere nessuno dei suoi pezzi grossi. A marzo Zlatan Ibrahimovic è volato negli USA, negli ultimi mesi Justin Kluivert ha lasciato l'Ajax per la Roma. Adesso, a gennaio, la Juve per Raiola può essere una buona sponda per uscire dall’angolo. Un anno fa Mino ha portato Matuidi a Torino, a gennaio potrebbe restituire Pogba alla Signora dopo averlo riportato al Manchester United nel 2016. Si formerebbe una coppia di francesi campioni del mondo e ritornerebbero in mente i tempi d’oro quando Raiola, giovane e rampante, faceva affari con Moggi e gli lasciava in dote gente del livello di Nedved e Ibrahimovic.