Juventus, Raiola avvistato a Torino. Tornano forti le voci su Pogba

Mino Raiola negli scorsi giorni è stato avvistato a Torino alimentando nuovamente le voci a proposito di un ritorno di fiamma per Paul Pogba. Il centrocampista francese in uscita dal Manchester United resta il sogno per la mediana di Pirlo e il suo acquisto risolverebbe diversi problemi ai bianconeri ma anche allo stesso giocatore che per bocca dello stesso agente del Polpo: "è infelice e deve cambiare aria". A riportarlo è Il Corriere della Sera.