Juventus, Raiola smentisce: "Non sarò io l'agente di Dybala"

Le voci intorno al possibile nuovo cambio di procuratore per Paulo Dybala si rincorrono ormai da giorni. I rapporti tra la Juventus e il fratello Mariano sono pessimi, tanto che la Vecchia Signora avrebbe chiesto alla Joya di trovarsi un nuovo agente. In questo senso sono stati fatti i nomi di Jorge Mendes e di Vincenzo Morabito, ma anche di Mino Raiola, che però ha dichiarato: "Io nuovo procuratore di Dybala? No, per niente. C'è già suo fratello".