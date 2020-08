Juventus, Ramsey è la chiave per Locatelli: la sua cessione per finanziare l'acquisto

Manuel Locatelli resta un nome molto caldo per la Juventus di Pirlo, soprattutto dopo l'incontro di qualche giorno fa tra i bianconeri e il Sassuolo. I neroverdi però lo cedono solo di fronte a un'offerta importante e dunque, per permettere al nuovo tecnico di avere in rosa un'alternativa di qualità come l'ex rossonero, servirà un addio eccellente che porti nelle casse della Vecchia Signora un bel po' di milioni. L'indiziato numero uno, secondo Tuttosport, è Aaron Ramsey, che non ha convinto alla prima stagione in Italia e che in caso di cessione, essendo arrivato a parametro zero, potrebbe portare una plusvalenza importante per i conti di Agnelli.