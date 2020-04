Juventus, Ramsey e Rabiot ancora in bianconero: difficilmente saranno ceduti in estate

vedi letture

Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, arrivati alla Juventus la scorsa estate a parametro zero, sulla carta potrebbero rappresentare delle succose plusvalenze per i bianconeri, ma come si legge sulle pagine di Tuttosport, alla Continassa intendono puntare sul gallese e sul francese anche per il futuro. Soltanto intrigati scambi di mercato (ad esempio la trattativa con il Manchester United per Paul Pogba) potrebbero cambiare le cose, visto che le trattative post COVID-19 difficilmente porteranno a cifre folli e saranno in gran parte impostate sugli scambi.