Il nuovo calciatore della Juventus Aaron Ramsey ha scelto la casacca numero 8. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il centrocampista gallese ha così spiegato la scelta: "Volevo il numero 8 e nel momento in cui ho saputo che era libero lo ho preso. So che è appartenuto a un campione come Marchisio , se riuscirò a fare come lui sarò orgoglioso. Sono pronto per questa grande sfida".