vedi letture

Juventus, Ramsey non vuole fare il trequartista: Sarri lo accontenta ma senza fortuna

Aaron Ramsey non aveva iniziato male la sua avventura alla Juventus, ma col passare delle settimane, al problema relativo alle sue condizioni atletiche spesso precarie, si è aggiunto anche quello del ruolo. Il gallese non vuole giocare trequartista e nonostante Sarri stia provando ad accontentarlo, i risultati, come contro il Brescia nel ruolo di interno, non sono stati soddisfacenti. In questi mesi il suo rendimento sarà controllato giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, per valutare con attenzione se il suo sia solo un problema di adattamento o se ci sia altro che blocca le sue qualità, quelle viste nel corso degli anni passati all'Arsenal. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.