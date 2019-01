Juventus, Ramsey può sbloccarsi subito con 20 milioni di sterline

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano da Gazzetta.it aggiornamenti relativi ad Aaron Ramsey, giocatore dell’Arsenal che ha già accettato i 6.5 milioni di euro a stagione più ricchi bonus della Juventus. L’Arsenal non ha nessuna intenzione di liberarlo a stagione in corso, a meno che da Torino non arrivi un assegno intorno ai 20 milioni di sterline. Scenario al momento improbabile.