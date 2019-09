© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la SPAL: "Mi sento bene, sto migliorando giorno dopo giorno dal punto di vista fisico. Oggi siamo pronti per questa partita importante. Ho già giocato da trequartista, posso creare gioco e segnare, lo posso fare anche oggi. Abbiamo vinto le ultime due partite, siamo in un buon momento di forma, siamo pronti anche per la Champions. Sarà una settimana importante".