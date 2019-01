Juventus, Ramsey sempre più vicino: è solo questione di tempo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista a parametro zero è diventato, per la Juventus, un dolce evergreen che non passa mai di moda. Per la prossima collezione primavera-estate 2019, il capo pregiato nel mirino di Fabio Paratici arriva dal Galles: ha 28 anni, gioca nell'Arsenal e si chiama Aaron Ramsey. Come un pregiato blazer britannico ha grande stoffa e sembra perfetto per il vestito tattico della Signora. Ed è pronto a diventare presto a strisce bianconere. Dopo il colpo Emre Can, la Juventus si prepara a replicare con un parametro zero di lusso. Al netto di importanti commissioni al procuratore del giocatore (tra 6-7 milioni), l'occasione è ghiotta e la trattativa sembra a un passo dalla chiusura.

QUESTIONE DI TEMPO - Per il centrocampista con il vizio del gol (65 in 389 gare), i bianconeri hanno messo sul piatto un contratto pluriennale da circa 7 milioni a stagione. Si tratta ancora sui bonus e sulle loro modalità di ottenimento. Un ingaggio da top in una squadra top: due componenti (la seconda più della prima) che hanno spinto il giocatore a dare la priorità alla Juventus, nonostante l'interessamento di Psg e Bayern Monaco, pronte a offrire qualcosa in più in termini di ingaggio. E la presenza di Ronaldo in squadra ha fatto il resto. Un colpo che somiglia a quello messo a segno per Emre Can anche per le tempistiche del trasferimento: è praticamente fatta per giugno, resta difficile già per gennaio. "Ramsey? A giugno andrà dove vuole. Oggi lo voglio con noi, a fine stagione deciderà lui. Gli chiedo solo di restare concentrato sul pezzo" le parole del tecnico dei Gunners, Unai Emery, sul giocatore. Tuttavia, dalla Continassa un timido tentativo per averlo già durante sessione invernale sta provando a farlo comunque. Solo questione di tempo, quindi, per vedere il terzo gallese della storia in bianconero, dopo John Charles e Ian Rush. Due che, quella maglia, l’hanno vestita con una certa eleganza.