Juventus, Ramsey sicuro: "Sono qui per vincere Scudetto e Champions League"

Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, ha rilasciato un'intervista al Sun. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport: "Sono qui per vincere Scudetto e Champions League. La situazione è pazzesca e ancora non si sa quando finirà tutto questo, ma se penso al mio lavoro, davanti abbiamo ancora tutti gli obiettivi per cui sono venuto qui. Non è un periodo facile. Io sto facendo tutti gli esercizi che mi ha dato il club a casa, ma non è la stessa cosa di allenarsi con i compagni sul campo. Durante la stagione non ho paura di ingrassare, ora invece sì. Cristiano Ronaldo è incredibile: è il primo a entrare in palestra, l'ultimo a lasciare il campo. La sua etica del lavoro è semplicemente ai massimi livelli. Credo sia tra i più grandi della storia".