Juventus, Ramsey tra i migliori contro la Samp: "Buon avvio, entusiasta per ciò che verrà"

"Buona partenza stagionale, entusiasta per ciò che verrà. Forza Juve". Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, tra i grandi protagonisti della sfida vinta ieri sera contro la Sampdoria, ha commentato sul suo profilo Twitter la vittoria per 3-0 dei bianconeri.

L'ex Arsenal ha fornito un assist a Cristiano Ronaldo all'88' per il tris finale: leggi qui le pagelle dei bianconeri di TMW!

Good start to the season, excited for what’s to come 💪🏻 #ForzaJuve pic.twitter.com/LfX5ZpU6Ro

— Aaron Ramsey (@aaronramsey) September 20, 2020