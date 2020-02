vedi letture

Juventus, Ramsey verso l'addio in estate: quattro big di Premier pronte a riportarlo in Inghilterra

Aaron Ramsey non è ancora entrato nel cuore dei bianconeri e soprattutto non ha trovato lo spazio che si aspettava dopo il suo passaggio a parametro zero dall'Arsenal alla Juventus. Per questo motivo, in Inghilterra parlano già di un suo possibile addio a fine stagione, con Manchester United, Chelsea, Liverpool e anche lo stesso Arsenal, pronti a provare a riportare in Premier il giocatore gallese. A riportarlo è il Daily Mirror.