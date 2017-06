Juventus, Real e Conte tentano Bonucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Antonio Conte farebbe follie per Leonardo Bonucci come perno della difesa del Chelsea. L’interesse dei Blues è noto, il corteggiamento insistente: il club londinese potrebbe arrivare a spendere una cifra intorno ai sessanta milioni di euro, garantendo al difensore un robusto adeguamento di stipendio. Di fronte a certe cifre, ogni resistenza può vacillare. Ma le sirene per il numero 19 arrivano anche dalla Spagna: il Real Madrid è alla ricerca di un altro superdifensore per sostituire Pepe e sta esercitando negli ultimi giorni un pressing deciso, perfino superiore a quello di Conte. La situazione appare fluida, servirà tempo e, in ogni caso, qualsiasi movimento di mercato nella difesa bianconera dipenderà da questo incastro: nella considerazione di Allegri, Rugani è comunque pronto a succedere al trono.