Juventus-Real Madrid, 0-1 a fine primo tempo. Gol di CR7

Real Madrid in vantaggio al termine del primo tempo della sfida contro la Juventus. All'Allianz Stadium, nella gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, i campioni d'Europa sono in vantaggio grazie alla rete realizzata dopo tre minuti da Cristiano Ronaldo.

