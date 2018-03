Juventus-Real Madrid, meglio ai quarti che in finale: i precedenti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Meglio ai quarti che in finale. Sembra un paradosso, ma se si vanno a vedere i precedenti tra Juventus e Real Madrid tra Coppa Campioni e Champions League, questo è il responso dei numeri. Nei doppi confronti nella fase finale, infatti, i bianconeri sono in vantaggio con quattro passaggi del turno totali contro i due degli spagnoli, mentre per quanto riguarda la finalissima, la Vecchia Signora è uscita sconfitta in entrambe le gare secche disputate. Il primissimo incontro risale alla stagione 1961-1962, quando ai quarti di finale la Juve è stata eliminata nella terza sfida, quella della ripetizione di Parigi. Anche nell'incrocio successivo, nel secondo turno nel 1986-1987, gli spagnoli ebbero la meglio sul club italiano vincendo ai calci di rigore. Da lì in poi, la Juve non è stata più eliminata nello scontro diretto. Nei quarti di finale del 1995-1996, la Juve ribaltò la sconfitta per 1-0 subita in Spagna all'andata, con un secco 2-0 al ritorno. Anche nella Semifinale del 2002-2003, ad avere la peggio furono proprio i Blancos, eliminati sempre con un ribaltone tra andata e ritorno. Gli ottavi di finale del 2004-2005, altro ribaltone e altro passaggio del turno dei bianconeri. Infine la semifinale nel 2014-2015 con la Juve che è riuscita a vincere all'andata e a pareggiare il ritorno conquistando la finale, poi persa, contro il Barcellona.

Nel dettaglio tutte le sfide tra Juventus e Real Madrid:

Quarti di finale di Coppa dei Campioni 1961/62

Juventus - Real Madrid 0-1

Real Madrid - Juventus 0-1

Real Madrid - Juventus 3-1 (ripetizione a Parigi)

Secondo turno di Coppa dei Campioni 1986/87

Real Madrid - Juventus 1-0

Juventus - Real Madrid 1-0 (dts; Real Madrid vince 3-1 ai rigori)

Quarti di finale di UEFA Champions League 1995/96

Real Madrid - Juventus 1-0

Juventus - Real Madrid 2-0

Finale di UEFA Champions League 1997/98

Juventus - Real Madrid 0-1

Semifinali di UEFA Champions League 2002/03

Real Madrid - Juventus 2-1

Juventus - Real Madrid 3-1

Ottavi di finale di UEFA Champions League 2004/05

Real Madrid - Juventus 1-0

Juventus - Real Madrid 2-0 (dts)

Fase a gironi di UEFA Champions League 2008/09

Juventus - Real Madrid 2-1

Real Madrid - Juventus 0-2

Fase a gironi di UEFA Champions League 2013/14

Real Madrid - Juventus 2-1

Juventus - Real Madrid 2-2

Semifinali di UEFA Champions League 2014/15

Juventus - Real Madrid 2-1

Real Madrid - Juventus 1-1

Finale di UEFA Champions League 2016/2017

Juventus-Real Madrid 1-4