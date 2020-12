Juventus, rebus Dybala: il PSG prepara l'offerta, ma la Joya vuole restare e rinnovare

L'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG diventa un assist per parlare anche del futuro di Paulo Dybala. Fu proprio il tecnico argentino a spingere per portare la Joya al Tottenham nell'estate del 2019. Alla fine vinse la linea di Dybala, che decise di rimare a Torino. Adesso, con il ribaltone al PSG, la telenovela è pronta a ripartire: rumors dalla Francia parlano di un'offerta da 60 milioni per l'attaccante della Juventus. Come si legge su Tuttosport se questa offerta dovesse arrivare, non basterebbe per portare via l'argentino, che la Juve valuta almeno 80-90 milioni. Il tutto, naturalmente, ferma restando l’opportunità di un rinnovo di contratto che rientrerebbe nella logica delle cose. In soldoni: nuovo accordo tra Dybala e la Juve fino al 2024-25 con ingaggio adeguato dai 7,5 milioni attuali a 12, bonus inclusi. A Parigi puntano la Joya da oltre un anno e i sondaggi non sono mai mancati. Paulo, dal canto suo, dice e fa capire di voler restare, ma attenzione ai colpi di follia del mercato.