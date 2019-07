Juventus, rebus Mandzukic: il croato ha un ingaggio pesante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quale futuro per Mario Mandzukic? L'attaccante croato, che ha recentemente rinnovato fino al 2021, non rientra più nei programmi della Juventus da quando è andato via Massimiliano Allegri. C'era stato un interesse da parte del Borussia Dortmund, si era parlato anche della Cina dove però il mercato chiude oggi. Mandzukic resta quindi in attesa di conoscere il proprio futuro e c'è la possibilità di un inserimento del suo cartellino nella trattativa in corso col Manchester United, ma l'ingaggio da 5 milioni e mezzo sicuramente non agevole l'affare.