Juventus, rescissione a un passo per Higuain ma c'è da sciogliere il nodo buonuscita

vedi letture

La rescissione con la Juventus di Gonzalo Higuain è a un passo. Resta da definire la percentuale dello stipendio del prossimo anno che verrà accordata all'attaccante come buonuscita, con l'argentino che chiede tutti i 7,5 milioni che gli spetterebbero in caso di permanenza, mentre i bianconeri vorrebbero dargliene solo una parte. Il Pipita ascolterà la proposta e poi deciderà, anche se la voglia di lasciarsi indietro tutto per ripartire altrove lo spingerà a dire comunque addio. Difficile comunque, che il via libera definitivo arrivi prima del nuovo innesto offensivo per la Vecchia Signora. Dzeko resta in pole, anche se le voci intorno a Cavani animano il discorso punta in casa Juve. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.