Continua a circolare la voce di un possibile scambio tra Juventus e PSG con protagonisti Leandro Paredes ed Emre Can. Il primo farebbe le valigie di corsa pur di vestire la maglia bianconera, mentre il secondo cerca una soluzione per trovare maggiore spazio dopo la rabbia di inizio stagione per l'esclusione dalla lista Champions. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.