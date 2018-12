Juventus, resta vivo il sogno Isco. E il suo mal di pancia Real aiuta...

© foto di J.M.Colomo

La Juventus non molla Isco. Il fantasista del Real Madrid non sta vivendo certo il suo miglior momento in carriera: rendimento al di sotto delle aspettative, fischi dei tifosi e recente panchina nel derby col Rayo Vallecano. Con Santiago Solari il rapporto non è mai decollato ed ecco che, come riporta Tuttosport, i bianconeri potrebbero inserirsi in ottica futura. Nedved e Paratici osservano la situazione da un punto di vista privilegiato insieme a Bayern Monaco e Manchester City, la Juve non vuole farsi trovare impreparata.