Juventus, restano in piedi le ipotesi Morata e Martial per l'estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, non tramontano le piste Alvaro Morata e Anthony Martial per la Juventus nonostante le voci su Mauro Icardi dell'Inter. Per il giocatore del Chelsea serve prima che i Blues sciolgano il nodo relativo all'allenatore mentre per l'esterno francese dei Red Devils ci sarebbe il placet all'addio da parte di Josè Mourinho.