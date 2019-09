© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic non è stato inserito nella lista Champions da parte della Juventus. Da vicecampione del mondo a terzo - o quarto? - attaccante centrale il passo è brevissimo. Il croato ha prolungato il proprio contratto solamente qualche mese fa, dopo l'exploit della prima parte di stagione 2018-19, quando aveva segnato a tutte le big, decidendo contro Roma, Inter, Milan, Napoli e Valencia.

TUTTI TRANNE IL PSG - Nelle scorse settimane sono arrivate molte proposte a Mandzukic, in primis quella del Manchester United nello scambio con Dybala e Lukaku. Poi l'Al Gharafa, club qatariota, che era pronto a offrire un triennale molto importante da oltre sei milioni di euro netti all'anno. E poi Borussia Dortmund e Bayern Monaco, ma in quei casi preferiva rimanere alla Juventus a giocarsi le proprie carte. Il Paris Saint Germain, invece, era pista concreta prima di muoversi in un allin su Mauro Icardi, poi preso.