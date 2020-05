Juventus, retroscena su Douglas Costa: "Nel 2010 fu a un passo dal Messico"

Il cammino di Douglas Costa verso l'Europa avrebbe dovuto prevedere prima una tappa in Messico. Secondo quanto dichiarato dal tecnico Daniel Guzman, il brasiliano è stato a un passo dal Tigres. Era il 2010 e Douglas Costa era una promessa del Gremio: "Avevamo già trovato un accodo, poi lo Shakhtar ci ha scavalcato e l'ha preso" ha dichiarato a RG960. L'alternativa, per la cronaca, non si rivelò all'altezza: fu prelevato Everton Cardoso dal Flamengo per 4 milioni. E fu un flop. Douglas Costa si trasferì allo Shakhtar per 8 milioni: cinque anni in Ucraina che lo hanno consacrato al punto da essere acquistato dal Bayern Monaco per 30 milioni.