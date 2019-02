© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allarme rientrato per Cristiano Ronaldo. Dopo i timori delle scorse ore per la botta rimediata alla caviglia sinistra durante la partita contro il Bologna - riporta SportMediaset - il portoghese è regolarmente sceso in campo con i compagni per la seduta di allenamento della Juve del giovedì. A questo punto la sua presenza al San Paolo contro il Napoli non è più in dubbio: CR7 sarà a disposizione di Allegri, anche se molto probabilmente non verrà schierato dall'inizio, per non rischiare una ricaduta in vista del decisivo match contro l'Atletico Madrid.