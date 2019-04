Juventus, rientrato l'allarme Matuidi. Sarà a disposizione per l'Ajax

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola rassicura circa le condizioni di Blaise Matuidi, che durante la sfida all'Ajax ha abbandonato il campo alla mezzora del secondo tempo per un fastidio muscolare. L’allarme scattato a Amsterdam è rientrato: l’ex PSG si è fermato in tempo, al primo sentore e salvo nuovi imprevisti muscolari, dovrebbe essere a disposizione per il ritorno di Champions League contro l’Ajax della prossima settimana. Visto l’ottimismo crescente sul fronte Emre Can, la sensazione è che il tedesco e il francese si giocheranno il posto in mediana accanto a Pjanic e Bentancur.