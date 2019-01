Juventus, rifondazione estiva in difesa: Savic resta nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’infortunato Stefan Savic, come Leonardo Bonucci, è in forse per la prossima sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Tuttavia il difensore è nel mirino della Juventus per la prossima stagione. L’ultimo indizio, tutto da verificare, è l’incontro di ieri tra il capo dell’area tecnica bianconera Fabio Paratici e l’uomo-mercato dei colchoneros, Andrea Berta, in missione a Milano. Proprio questo blitz ha riacceso i riflettori sul montenegrino che già in estate era stato associato ai campioni d’Italia. E i movimenti di questi giorni rafforzano il concetto che il centrale ex Fiorentina e City è in buona posizione nella hit juventina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.