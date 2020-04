Juventus, rinnovo e fiducia per Buffon: ora punta un altro record

Non ci sono dubbi sul rinnovo di Gigi Buffon con la Juventus, già deciso a gennaio scorso quando Agnelli lo chiamò proponendogli di proseguire. Una volta ottenuto il consenso (immediato) da parte di Sarri, il giocatore non ha battuto ciglio stringendo la mano all'amico/presidente. Un accordo di un anno a 1,5 milioni, più o meno lo stesso che percepisce attualmente, e un ruolo centrale anche per aiutare il tecnico nei rapporti con la squadra e soprattutto con i senatori. Disputando la prossima stagione, sarà ufficialmente il giocatore con più stagioni tra i professionisti, arrivando a 26 e staccando così sia Totti che Maldini. Poi ci sarebbe il record di Ballotta da battere, in campo fino a 44 anni e 38 giorni, ma questa è un'altra storia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.