Juventus, rinnovo in cantiere per Daniele Rugani: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla possibile partenza estiva, direzione Chelsea, al rinnovo con la Juventus: il passo che potrebbe consolidare il rapporto tra Daniele Rugani e il mondo bianconero è breve ma non proprio dietro l'angolo. Perché, nonostante il difensore sia considerato un elemento di valore per la rosa attuale (anche in chiave mercato), la fase di transizione in atto dalle parti della Continassa impone, a buon ragione, di pensare in primis al disbrigo delle "questioni correnti" post-Marotta. Il tutto verso l'inizializzazione di un rimpasto che darà a Fabio Paratici le chiavi dell'intera area sportiva della Signora. Solo allora si penserà alle prossime incombenze del club, tra cui quelle relative ai prolungamenti di contratto di Alex Sandro, Mandzukic e Rugani.

SCADENZA 2021 - L'ex Empoli, che rimarrà fermo ai box per almeno due settimane vista la frattura al secondo arco costale di sinistra rimediata a Frosinone, è legato alla Juventus fino al 2021 e percepisce uno stipendio di oltre 2 milioni netti all'anno. Anche per questo, e per il suo impiego con il contagocce (due presenze finora tra campionato e Champions), il rinnovo del 24enne al momento non rappresenta una priorità. L'entuorage del giocatore farà leva sull'interesse mostrato in estate dal Chelsea di Sarri - 40 milioni più bonus respinti dal club bianconero, anche in virtù della cessione di Caldara al Milan nella maxi operazione che ha coinvolto Higuain e Bonucci - per ottenere un prolungamento di contratto con ritocco dell'ingaggio. La fumata bianca arriverebbe senza grandi complicazioni a patto che la richiesta dell'agente del giocatore, Davide Torchia, non lambisca quella dei Blues, di quasi 4 milioni a stagione. Un'intesa di cui le parti parleranno nei primi mesi del 2019: vicina ma non imminente, fattibile ma tutt'altro che scontata.