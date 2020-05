Juventus, riprende l'attività solo in prima squadra: Vinovo per adesso resta chiuso

vedi letture

La ripresa delle attività in casa Juve per adesso è prevista solo per la prima squadra. Restano in attesa l’Under 23, l’Under 19 e le Women. Il centro sportivo di Vinovo, insomma, resterà ancora chiuso a differenza della Continassa, dove da domani riprenderanno gli allenamenti individuali e dal 18 maggio si dovrebbe cominciare a lavorare in gruppo. Alla luce della confusione relativa alla Serie A, risulta ancora più difficile schiarire la situazione nelle altre categorie. Dunque è prematuro per adesso parlare di ripresa delle attività nelle altre categorie. Il club attende l’evolversi delle decisioni sui campionati e la stesura dei protocolli, solo dopo pianificherà eventualmente la ripresa degli allenamenti degli altri gruppi.