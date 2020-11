Juventus, riprendono le manovre col Sassuolo per arrivare a Locatelli nella prossima estate

La Juventus nelle prossime settimane riprenderà i contatti con il Sassuolo per provare ad anticipare i tempi ed intavolare una trattativa per il centrocampista neroverde Manuel Locatelli. Già in estate il giocatore era stato al centro dei pensieri di Paratici, ma i dirigenti emiliani pretendevano 30 milioni subito per lasciarlo partire, cifra che i bianconeri non hanno voluto investire virando su McKennie. Però il giocatore della Nazionale azzurra, resta assolutamente un obiettivo primario per Pirlo, che lo aveva indicato come interprete perfetto per il suo modo di intendere il calcio. A riportarlo è Il Corriere di Torino.