Juventus, ripresi gli allenamenti individuali. Il club su Twitter: "Riapre il JTC"

La Juventus ha ripreso oggi gli allenamenti individuali alla Continassa e attraverso Twitter ha postato alcune immagini dei propri giocatori in campo, mentre sul sito ufficiale ha comunicato: "Dopo la giornata di test ed esami, effettuati ieri, al J Medical, una parte dei calciatori della Juventus ha iniziato a frequentare lo Juventus Training Center della Continassa per seguire un percorso di ripresa della forma agonistica. Si rammenta che in base alla circolare del Ministero dell’Interno del 3 maggio, tali allenamenti si svolgeranno su base individuale e con arrivi scaglionati per permettere la piena ottemperanza alle norme in vigore.