Juventus, rispunta anche Morata per l'attacco: Douglas Costa all'Atletico può essere la chiave

Tra Luis Suarez, Edinson Cavani ed Edin Dzeko spunta anche Alvaro Morata per l'attacco della Juventus. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, la pista è concreta ma complicatissima. Nelle ultime due settimane ci sono stati contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage dell'attaccante spagnolo, a cui Torino (e la Juventus) è rimasta nel cuore e che vedrebbe bene un suo ritorno in Italia, patria di sua moglie Alice, specialmente alla Juve, a cui mai direbbe di no.

Douglas Costa la chiave? Il problema, però, è convincere l'Atletico Madrid e soprattutto Diego Pablo Simeone. L'allenatore dei Colchoneros non vorrebbe fare a meno dell'ex Real Madrid, se non per un'offerta irrinunciabile, per cui adesso toccherebbe alla Juve proporre formule alternative: prestito lungo con obbligo di riscatto o magari uno scambio con Douglas Costa che darebbe benefici ad entrambi i club anche dal punto di vista dei bilanci.