Juventus, ritardo sul rinnovo di Dybala: l'agente attende ancora la chiamata del club

Paulo Dybala non sta attraversando un momento semplice in casa Juventus e ad aggravare la situazione, legata allo sfogo post Crotone, c'è anche l'attesa per il rinnovo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il procuratore dell’argentino, Jorge Antun, è a Torino da tempo e s’aspettava una chiamata a fine mercato per riallacciare il discorso interrotto a luglio, che però non è mai arrivata. Altro motivo di rammarico per Paulo, che non ha mai nascosto il suo desiderio di restare, ma con un ruolo centrale nel progetto bianconero. Già in settimana qualcosa potrebbe muoversi, intanto Paulo sogna un debutto in Europa come un anno fa, quando allo Stadium fece doppietta alla Lokomotiv.