Juventus, "ritocco" Jeep: la maglia bianconera vale 100 milioni di euro

Tuttosport oggi in edicola evidenzia come con la somma delle due sponsorizzazioni per la maglia della Juventus porti ad un valore complessivo di 100 milioni di euro. A ottobre la Juve ha ottenuto un ritocco del contratto della Jeep: il marchio di casa FCA è passato dal versare 20 a 45 milioni l’anno, bonus esclusi, per il biennio 2019-2021. Con la rinegoziazione di Adidas, ecco che si raggiunge la tripla.