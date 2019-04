Juventus, ritorno al passato e messaggio per i giovani firmato Max Allegri

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ampio turnover operato da Massimiliano Allegri per affrontare la trasferta di Ferrara, sul campo della Spal, ha una doppia valenza per il futuro della Juventus. Mira a far recuperare molti giocatori che martedì sera, contro l’Ajax, dovranno conquistare l’accesso alla semifinale di Champions League. E concede a tanti giovani l’opportunità di respirare il profumo della prima squadra come non avrebbero mai immaginato: da protagonisti assoluti.

E così, se da una parte i vari Caceres, Chiellini, Emre Can, Matuidi, Douglas Costa, Rugani, Pjanic, Ronaldo e Mandzukic guarderanno solo in tv quello che potrebbe essere l’ultimo atto decisivo per la conquista dell’ottavo scudetto, dall’altra, ben quattro giovani (Gozzi, Nicolussi Caviglia, Mavididi e Coccolo, oltre a Kastanos che gioca in Under 23 da fuoriquota) avranno l’opportunità di conquistare il loro primo titolo in prima squadra. Un segnale culturale forte che il club lancia all’intero calcio italiano, non solo alla Serie A, nella stessa giornata in cui porta altri sette ragazzi della Primavera in Seconda Squadra per giocare tra i professionisti, in Serie C.

I giovani crescono se formati e supportati come si deve, accompagnati nel loro naturale percorso di maturazione. Senza fronzoli: come spesso spiegato da Massimiliano Allegri quando interrogato sul futuro del calcio italiano e sulla presunta crisi di talenti. L’Allegrata, oggi, potrebbe essere quella di schierare sin dal primo minuto qualche giovanissimo ai più sconosciuto, ma coltivato con cura nei laboratori delle giovanili bianconere. A Ferrara, in quella piazza in cui quindici anni fa, alla sua seconda stagione da allenatore, accettò un progetto con i giovani, come spesso capita agli allenatori alle prime armi. Max adesso è il numero uno in Italia. E vuole esserlo anche in Europa. Ma per quello, chi oggi guarderà la partita in tv (e non si concederà alcun festeggiamento) martedì sera dovrà fare una partita perfetta. Per giungere fino in fondo a questa stagione che ha solo un obiettivo: la Champions League.