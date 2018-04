Juventus, ritorno di fiamma per Alvaro Morata

© foto di Federico Gaetano

La Juventus per rinforzare l'attacco guarda al passato e torna su Alvaro Morata, 27 gol in 93 presenze in due stagioni coi bianconeri, ora in forza al Chelsea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri, attesi a Madrid per un'impresa impossibile in Champions League, stanno trattando con il club inglese per il ritorno a Torino dell'attaccante iberico che potrebbe essere il primo rinforzo offensivo per la prossima stagione.