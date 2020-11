Juventus, Ronaldo a caccia di gol anti-polemiche: vuole giocare subito contro lo Spezia

Nel corso delle ultime settimane Cristiano Ronaldo si è allenato da solo, come ha più volte mostrato tramite i social, e ha accumulato una forte carica da sfruttare subito in questi giorni. Secondo Tuttosport il fenomeno portoghese si sente già pronto e oggi con lo Spazio vorrebbe giocare e lasciare il segno, dopo aver spinto per tornare immediatamente a disposizione. Si prevede un ingresso in campo nella ripresa. L'ex Real Madrid è smanioso di lasciarsi alle spalle un periodo complesso, pieno di attacchi da ogni lato: a caccia di un gol anti-polemiche.