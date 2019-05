Juventus, Ronaldo: "A Madrid mi chiedono di tornare a casa"

Cristiano Ronaldo è orgoglioso del suo passato al Real Madrid, e non potrebbe essere altrimenti in virtù di quanto ha vinto sia dal punto di vista del collettivo che individuale. L'edizione odierna di Marca propone un'intervista al campione della Juventus e in prima pagina apre proprio con questa: "A Madrid mi dicono: Cris, torna a casa", il titolo principale.

Amore spagnolo - Poi proseguono le parole del portoghese: "So che la gente mi vuole bene e mi fa piacere che dicano questo. Ho dato molto al Real Madrid e il club ha dato molto a me. Gli spagnoli mi trattano bene, voglio dar loro posti di lavoro nei miei affari".