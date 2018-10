Juventus, Ronaldo al 90': "Partita complicata, meritavamo la vittoria"

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Empoli. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "È stata una partita molto complicata contro una squadra difficile. La squadra era un po' stanca nel primo tempo, poi abbiamo giocato meglio nel secondo tempo. Meritavamo la vittoria".

Ci vuoi raccontare il secondo gol?

"Non me lo ricordo, poi lo rivedrò in tv. È stata un'azione molto rapida, ero sicuro e ho calciato".

Come sono stati questi giorni?

"È stata una settimana molto importante, abbiamo giocato contro una squadra difficile come il Manchester, ma abbiamo vinto".