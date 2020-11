Juventus, Ronaldo convinto di restare almeno fino al 2022 ma il rinnovo è ancora tutto da scrivere

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nonostante l'interesse da parte del PSG e il presunto ritorno di fiamma di Florentino Perez e del suo Real Madrid per Cristiano Ronaldo, il campione portoghese è destinato a restare alla Juventus almeno fino al giugno del 2022. L'ha detto Paratici prima del Cagliari ma lo ha fatto capire bene anche l'attaccante, che non ha intenzione di venire meno alla parola data. Poi il rinnovo dipenderà da molti fattori, tra cui la costruzione della squadra perché va bene il ringiovanimento, ma è importante anche che la Vecchia Signora possa mantenere il livello delle big per lottare per tutti i traguardi possibili. Jorge Mendes è sereno, affaccendato in tutte altre faccende rispetto a quando dovette trattare l'addio di CR7 dalle Merengues. Quando sarà il momento la Juve e Ronaldo si guarderanno negli occhi e decideranno insieme il da farsi.