Juventus Ronaldo-dipendente? Pirlo: "Non mi sembra che le altre non lo siano state"

vedi letture

Quando non c'è Cristiano Ronaldo, la Juventus non gira come quando c'è. La differenza è chiarissima e allora viene da chiedersi se questa squadra non sia Ronaldo-dipendente. Risponde Andrea Pirlo nel post-partita di Benevento-Juventus: "Non mi sembra che le altre squadre dove ha giocato Ronaldo non siano stato dipendenti da lui. E' un catalizzatore di azioni, di gol ed è normale che quando un giocatore è così forte lo sviluppo sia basato su di lui. Capita a volte che non ci sia e dobbiamo migliorare soprattutto in queste partite", le sue parole a Sky Sport.

