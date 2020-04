Juventus, Ronaldo e una quarantena in compagnia: tutta la famiglia ospitata a Funchal

vedi letture

La quarantena è sicuramente un problema minore per Cristiano Ronaldo rispetto alle tante persone costrette a stare chiuse nelle rispettive abitazioni a causa dell'emergenza Coronavirus. L'attaccante portoghese, a Madeira da diverse settimane, si è trasferito in un condominio di lusso di sua proprietà a Funchal insieme a tutta la famiglia allargata. Non solo la compagna Giorgina e i quattro figli, ma anche la madre dopo la dimissione dall'ospedale avvenuta un mese fa con il patrigno, il fratello Hugo e famiglia e le sorelle Katia ed Elma e tutti i cugini. Una rimpatriata che ha permesso al portoghese anche di festeggiare la cugina Alicia che ha compiuto 17 anni con palloncini e grande festa con tutti i parenti. Lui aspetta di poter tornare in campo allenandosi in Portogallo anche col pallone, ma appena riceverà il via libera per il rientro, tornerà in Italia pronto per mettersi a disposizione di Sarri e della Juventus per il finale di stagione. A riportarlo è Tuttosport.