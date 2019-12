© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata a DAZN, Cristiano Ronaldo ha dichiarato di non aver ancora preso in considerazione l'idea di diventare allenatore e ha parlato del rapporto con i tecnici che lo hanno accompagnato nel percorso di crescita: "Non sarei corretto se nominassi solo uno. Sono stati tutti importanti per me, ognuno mi ha insegnato qualcosa. Non credo che vorrei fare l'allenatore, almeno oggi penso questo. Nella mia testa non mi vedo come allenatore. Sarei sicuramente più un motivatore: devo pensare al meglio per la squadra e trasferire la mia personalità, quello che mi piace".