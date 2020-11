Juventus, Ronaldo ha segnato quasi il 50% dei gol bianconeri del 2020 in Serie A

Cristiano Ronaldo ha segnato ben 29 dei 59 gol totali messi a segno dalla Juventus nel corso del 2020 in Serie A, il 49% del totale. E' la percentuale più alta per un giocatore presente in entrambe le stagioni giocate nel periodo. Un apporto a dir poco fondamentale per i risultati della Vecchia Signora, che si stringe ancora più intorno al proprio campione per risalire la classifica in campionato ma anche per puntare in alto in Champions League. Ecco il dato di OptaPaolo: