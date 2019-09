© foto di Insidefoto/Image Sport

Cristiano Ronaldo continua a sbriciolare record su record ma non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ha raggiunto quota 93 reti in Nazionale diventando il miglior marcatore delle qualificazioni europee. Col Portogallo ha trafitto 40 nazinoali diverse e comprendendo anche i club ha fatto gol in 33 stati, compresi Giappone e Arabia Saudita. In carriera ha trafitto 150 squadre ma l'obiettivo è sempre quello di segnare e vincere ancora. Vuole riprendersi il Pallone d'Oro mancato l'anno passato e il FIFA Best Player, con scudetto e Champions ovviamente. La Juventus si sfrega le mani e si gode il proprio cannibale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.