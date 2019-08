Juventus, Ronaldo: "Mi identifico con la Champions. Voglio fare la storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anticipazioni dal "The making of" documentario di DAZN sulla carriera di Cristiano Ronaldo con una lunga intervista che sarà visibile nelle prossime settimane ma che ha già fatto discutere per alcune dichiarazioni rese pubbliche: "La differenza tra me e Messi è che io ho giocato in diversi club e che ho vinto la Champions in diversi club. Sono stato il capocannoniere della Champions League sei volte di fila. Non ci sono molti giocatori che hanno cinque titoli in Champions e per questo credo che io mi possa identificare con questa competizione. Messi è un giocatore eccellente che verrà ricordato non solo per i Palloni d'Oro ma anche per essersi migliorato, come me, anno dopo anno. Io mi sveglio ogni giorno con l'idea di allenarmi con l'obiettivo di ottenere sempre qualcosa in più e non solo per guadagnare. Grazie a Dio non mi mancano i soldi e quello che voglio guadagnare è un posto nella storia del calcio".