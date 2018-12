© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima pagina di Record dedicata a Cristiano Ronaldo che ha vinto il Premio Artur Agostino 2018. Nell'intervista rilasciata al quotidiano, il lusitano ha parlato dei premi individuali: "Non vivo pensando di battere i record. I premi individuali per me non sono un’ossessione. La cosa importante è contribuire ai successi della squadra, il resto viene di conseguenza. Così è anche per i record: non sono ossessionato dal batterli, ma voglio migliorare sempre di più. Non è facile, perché ogni anno si alza il livello tecnico, tattico e fisico delle squadre. Proprio per questo devo lavorare sempre più duramente per rimanere al top. Vincere è bellissimo ed è una cosa che mi rende felice, ma se non accade non è la fine del mondo”. Sulle accuse di stupro? Disgustose. Sono comunque tranquillo perché ho la coscienza pulita e presto presto tutto sarà chiarito. Ritorno in Nazionale? Nel 2019 ho intenzione di tornare a disposizione".